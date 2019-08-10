消防員協助脫困後，先行包紮，現場血跡斑斑。（王志偉翻攝）

颱風天，花蓮縣消防局救災救護指揮中心接獲報案，一名女子操作製麵機時，不慎被機器捲入其中，造成右手掌無法脫困，試圖掙脫，但依舊動彈不得，女子大聲向外呼救求援，鄰居發現後立刻向消防局報案，消防員到場後隨即把機械鬆開，將女子送往慈濟醫院急救。

慈濟醫院今天表示，女子右手傷及骨頭，必須進行開刀。消防局則呼籲民眾操作機器，務必注意自身安全並了解動作原理

這起右手捲入機器案子發生在昨天，消防員到達現場時，現場血跡斑斑，哀痛昏眩，高級救護技術員立即給予靜脈注射，防患者失血過多，消防人員運用專業技巧，將機器旋鈕鬆開，製造滾輪間距，女子手指得以脫困，現場先包紮固定處置送往慈濟醫院進行治療。

消防局長林文瑞受訪表示，因工作意外導致肢體遭機器捲入案件時有所聞，輕則單純皮肉傷，重則可能導致骨折甚至需要截肢，呼籲民眾操作機器，務必注意自身安全並了解動作原理，若遇此類情況務必先行斷電避免二次傷害，並同步通報119請求協助。

(中時 )