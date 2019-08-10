台中市警察局第六分局為配合年度整編作業，落實民防人員訓練，建立民防團隊廉正、專業、效能及關懷形象，強化民防知識，統一民防觀念，精進工作技能，以提升協勤運作效能；於日前假西屯區公所七樓禮堂辦理108年度基本暨幹部訓練，本次訓練全體成員實訓8小時，民防西屯中隊全體成員準時到訓。

警方指出，訓練課程首先由分局長盧廷彰進行「協勤人員任務提示暨座談會」，隨後由副分局長馬仕彰等人實施「反恐」、「民防相關法令」、「執勤安全要領」、「民力運用情資蒐報要領」等相關組訓課程；另邀請教育局教官講授「全民國防教育」、西屯區衛生所教導「緊急救護常識」。課程內容編排豐富，並提供有獎徵答，有效增進課堂互動，深獲參訓人員好評。

分局長盧廷彰說，在民防弟兄協助下整體治安滿意度大幅領先，特感謝民防弟兄平日協勤、支援執行ATM詐欺車手埋守，及配合分局「加強重要節日安全維護工作」、「萬安演習」等勤務辛勞付出。

警方強調，第15任總統、副總統選舉及第10屆立法委員選舉在即，選舉期間治安維護及投開票所警衛勤務繁重；希望民防弟兄發揮團隊精神，繼續共同為治安平穩、民眾安居而努力。

(中時 )