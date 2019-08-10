有周刊報導稱鴻海前董事長郭台銘與台北市長柯文哲8月1日已見面談合作，郭台銘還跟柯文哲表示若自己的民調能領先國民黨總統候選人韓國瑜5％就參選總統。對此，文化大學教授胡幼偉表示，郭身邊的人不懂民調的變化，也沒有沙盤推演能力、更不敢跟郭講真話，才讓郭一步步走上了錯誤的不歸路！他希望郭不要一錯再搓！

胡幼偉於臉書發文表示，老郭在考慮要不要選總統時，犯的另一個大錯，是只根據初選階段的民調數字，把自己、笑伯和喬公的支持度加總，然後就認為有跟老韓一拚的實力。問題是，那是在初選階段，他的參選，還有一定的正當性；可是，初選落敗後，再願賭不服輸的脫黨參選，那就完全沒有正當性了。

胡幼偉再表示，因為有願賭不服輸的問題，又有說過初選落敗就要支持黨提名候選人的誠信問題，現在再出來選，必定遭到舖天蓋地式的攻撃，攻擊猛烈到一定程度後，（我不敢想像那種攻擊會有多慘烈）以他的個性，不可能按捺得住不爆怒，一爆怒，兇惡表情一出現在鏡頭前，整個形象就毀了。到那時，民調數字就不是現在這麼回事了！

胡幼偉嘆息，可惜的是，郭身邊的人不懂民調的變化，也沒有沙盤推演能力、更不敢跟他講真話。才讓他一步步走上了錯誤的不歸路！

(中時電子報)