農曆七月怪事多！有民眾在太平一處私有停車場撞見３隻野狗破壞停在其中的一輛黑色自小客，不斷啃咬右前輪框內防撞條，直到拆爆後才離開，熱心民眾不但PO網也報警，但54歲車主莞爾一笑，並表示無須警方處理，將自行送修，但警方強調將持續注意該處是否有野狗聚集，以掌握時間報動保處處理。
熱心網友在爆料公社PO網「車停好好的，卻碰到汪星人來拆車，無法索賠、車主欲哭無淚…」影片中只見車主把車停在育賢路一處私有停車場後，３隻小黃狗似乎找到目標，其中一隻負責把風坐在一旁，另兩隻則分別用嘴進行攻擊，不斷啃咬前輪框內的部分，直到將防撞條拆爆才開心地離開。
該案經民眾報案，警方連繫到54歲車主並出示事發影片，未料車主莞爾一笑，並表示無須警方處理，將自行送修。
太平警分局新平派出所強調，將持續留意該處有無野狗成群，是否造成民眾不便？並在第一時間通知動保處介入處理。
(中時 )
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