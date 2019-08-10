自小客右側車輪防撞條幾乎被撞爆。（翻攝自網路）

農曆七月怪事多！有民眾在太平一處私有停車場撞見３隻野狗破壞停在其中的一輛黑色自小客，不斷啃咬右前輪框內防撞條，直到拆爆後才離開，熱心民眾不但PO網也報警，但54歲車主莞爾一笑，並表示無須警方處理，將自行送修，但警方強調將持續注意該處是否有野狗聚集，以掌握時間報動保處處理。

熱心網友在爆料公社PO網「車停好好的，卻碰到汪星人來拆車，無法索賠、車主欲哭無淚…」影片中只見車主把車停在育賢路一處私有停車場後，３隻小黃狗似乎找到目標，其中一隻負責把風坐在一旁，另兩隻則分別用嘴進行攻擊，不斷啃咬前輪框內的部分，直到將防撞條拆爆才開心地離開。

該案經民眾報案，警方連繫到54歲車主並出示事發影片，未料車主莞爾一笑，並表示無須警方處理，將自行送修。

返回編輯模式野狗中邪？馬自達擋泥板當肉骨狂咬。(翻攝自網路）

太平警分局新平派出所強調，將持續留意該處有無野狗成群，是否造成民眾不便？並在第一時間通知動保處介入處理。

(中時 )