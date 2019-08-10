關於郭柯王結盟傳聞不斷，基層焦慮不已，前立委陳杰力勸多位黨內大老效法前民進黨主席黃信介「元帥東征」花蓮，拉抬整體士氣。前國民黨主席吳伯雄今天出席活動前受訪表示，「所謂大老，你要我選嗎？」，要出來參選的人要考慮在當地的可能性。

財團法人肝病防治學術基金會25週年慶上午在國賓飯店舉行，前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、前行政院長毛治國、藍委曾銘宗等人都是座上賓。

前黨主席洪秀柱表態到台南艱困選區參選立委，藍營一片讚聲，馬英九與吳伯雄被問到此時都深感敬佩，詢及洪登高一呼有無可能刺激藍營選情，吳說，總是表示一個態度。

關於前立委陳杰力推黨內大老參選艱困選區立委，吳伯雄說，「所謂大老，你要我選嗎？」，隨後強調這代表一種趨勢，但要出來參選的人也要考慮在當地的可能性。

國民黨團結出現問題，鴻海前董事長郭台銘、前立法院長王金平至今動向未明，藍營基層十分焦慮，吳伯雄樂觀表示，「大事沒有問題」，當然不希望郭董脫黨參選，沒有看到郭柯結盟，「傳說很多」。

吳伯雄說，選舉到明天投票這段期間，大家還是擔心，兩顆子彈都發生在最後一天。關於國民黨總統參選人韓國瑜、黨中央與郭台銘「失聯」，吳伯雄稱自己不曉得。是否能喚回郭董？吳說，過幾天在答覆此問題。

(中時 )