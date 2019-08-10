恩主公醫院中醫部黃琦雯醫生透過穴位的介紹，讓小朋友在家也可以自己按摩，以促進食慾、幫助消化、強壯肌肉、幫助睡眠。（陳俊雄翻攝）

三峽恩主公醫院於10日舉辦108年醫護營活動，活動主題「人小骨氣高~骨骼成長『鈣甘丹』」，提供小朋友正確的骨骼成長觀念，從食物中攝取充足營養、維持良好的生活習慣、把握黃金轉骨期，讓孩子擁有健康的骨骼發育、高人一等。

恩主公醫院院長吳志雄表示，我國內政部戶政司最新公布資料顯示，2018年我國總生育率為1.06人，由於少子化的影響，每個孩子都是家中的心肝寶貝。雖然台灣整體的出生率是逐年下降，但三峽北大特區的因人口增加，鄰近國小都有增班的需求，相較其他縣市區域部分國小面臨減班的現象非常不同，所以恩主公醫院更加重視這些國家未來的主人翁，提供了完整的兒科中、西醫照護，致力成為社區兒童健康守護者。

恩主公醫院小兒科原本設有小兒腸胃科、小兒神經科及小兒心臟科，今年7月新增設小兒外科，提供完整的兒科照護。小兒科主任林文騰表示，成長中的孩童對鈣質的吸收度最好，存好骨本才能長得高。必須要有均衡的飲食，攝取足夠的蛋白質及營養素，加上多運動與充足的睡眠，維持良好的生活習慣，才能幫助骨骼健康發育。

中醫師金來萍表示，轉骨有黃金時期，女孩的青春期約在10至14歲之間，大約為小四階段；男孩約在12至17歲之間，大約為小六階段，只要把握轉骨關鍵時刻，就能讓孩子輕鬆「登大人」，本院針對孩童體質調養及成長開設特約門診，進行全方位中醫整合醫療。

今日活動除了小兒科及中醫部醫師外，還有專業的營養師、復健師共同參與及透過生動活潑的活動設計，讓小朋友加深瞭解正確的骨骼成長知識。

(中時 )