傳聞中的解放軍隱形轟炸機

中國大陸近年已有一連串重大的軍事進展，而面對以美國為主的對手，態度也愈發強硬。

據新浪軍事報導，社群媒體上最近出現了解放軍戰機的紀念章圖片。其中有一架從未曝光的神秘戰機，採用了飛翼設計。而這架神秘戰機很可能盛傳已久的「紅色幽靈」轟-20。

從圖片上看，它的駕駛艙兩側有進氣道。值得一提的是，它酷似諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）曾競標的載人B-21專案。

不過，分析指出，由於圖片並不清晰，而機身左右兩側的進氣道極可能會令人誤認為有人戰機。此外，在中國大陸的多次展覽上，曾有多家企業展出過這種擁有雙進氣道的飛翼設計無人機。因此也不能排除它是無人機的可能。

目前中方已有多款飛翼設計無人機公開，包括中航工業洪都的「利劍」、航太11院的「彩虹-7」、「彩虹-X」、中科院和西工大聯合研製的「星影」無人機，還有航太科工的「天鷹」無人機。不過，上述這些無人機外型都與該紀念章中出現的神秘戰機不同。因此，分析認為，這架神秘戰機極可能是新研製的，並尚未公開報導或展出過的戰機。

分析認為，從外形上看，它應該是一款機動性高的無人戰機，可長時間巡航。值得一提的是，幾年前網上就曾出現與殲-20、殲-10、翼龍2同框的神秘無人機。當時就有分析認為，這是殲-20的「忠誠僚機」。如今看來，如果這款無人機真是殲-20的「忠誠僚機」，那應該與美軍的XQ-58A是擁有同樣的定位。

分析指出，目前擁有5代戰機的美俄都推出了「忠誠僚機」，像是為F-22和F-35護航的XQ-58A「女武神」，以及為蘇-57護航的S-70「獵人」無人機。而這兩款無人機都能充當多用途平臺，讓F-22，F-35和蘇-57成為指揮和控制節點，加強它們的偵察與打擊能力。

而XQ-58A的速度和機動性雖比S-70強，但隱形性能，載彈量和航程卻較弱。分析認為，美軍之所以需要XQ-58A，很可能是因為近距離纏鬥能力太差所致。而這次出現的神秘戰機如果也是一款「忠誠僚機」，那可能是解放軍採取了美俄的折中方案，以同時保證速度、機動性、載彈量，隱形性和航程。

(中時電子報)