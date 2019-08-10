美國與中國大陸的貿易戰持續激化，目前尚未看到轉圜跡象，隨著川普逐步提升大陸商品關稅，國際貨幣基金（IMF）9日發出警訊，若下月起剩餘3,000億美元大陸商品確定調徵10%關稅，大陸明年經濟成長率恐下降0.3%，若兩國關稅戰再惡化，大陸經濟成長率甚至可能放緩0.8%。

法新社報導，IMF去年預估，大陸2019年經濟成長率放緩至6.2%，這個數字是假定沒有任何關稅被加徵的情況下。不過，隨著美陸關係惡化，川普政府分階段將2,500億美元大陸商品課徵25%關稅，1日又將剩餘價值3,000億美元大陸商品調高關稅稅率至10%，IMF大陸事務主管丹尼爾（James Daniel）指出，下月1日將施行的10%新關稅措施恐讓大陸經濟成長再放緩0.3%。

此外，IMF周五發布的最新報告也評估，如果美陸關稅戰持續惡化，美國進一步將剩餘3,000億美元大陸商品提升關稅至25%，接下來12個月，大陸經濟增長恐大幅度衰退0.8%。報告寫道，美陸貿易紛爭將「無可避免地」影響大陸經濟，但是也指出這個影響是「可以控制的」。

美國財經媒體CNBC引述報告內容指出，IMF敦促美陸兩國盡快解決雙方之間的貿易紛爭，建議兩國達成一個「全面的」貿易協議，以避免損害國際系統。

(中時電子報)