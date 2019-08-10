台中市政府推動低碳交通，人潮聚集的「太原火車站」iBike站10日正式啟用營運，「大慶火車站」iBike也已建置完成，待台電送電後啟用。交通局指出，未來將針對捷運、鐵路、大學、高中職、公車密集站等熱點；建置更多iBike租賃站，串連大眾運輸系統，服務市民。

交通局長葉昭甫說，iBike「太原火車站」及「大慶火車站」兩站均為107年度規畫站點，設置在火車站的自行車停車場，為配合鐵路高架化工程驗收期程；今年6月底獲得台鐵同意進場施作，目前「太原火車站」已開放民眾租借，「大慶火車站」則將待台電送電後正式啟用。

葉昭甫指出，台中自103年7月起推動公共自行車建置計畫(iBike)，初期以台灣大道為主軸設置，104年起擴大至全市各行政區，站點規劃除考量城鄉均衡發展，更將各區火車站等人潮熱點列入重點目標，至今已建置326站，累計借用超過2700萬人次。

交通局表示，經盤點現有iBike租賃站地點，觀察民眾租賃情形，仍有重大交通節點及高使用需求地點須進一步設置；包括捷運、鐵路、大學、高中職、公車密集站等，將爭取預算優先施作，以串連全市iBike大眾運輸網。

交通局強調，今年7月1日起，市府為iBike使用者投保公共自行車傷害險，只要於iBike官網或租賃站主機登錄個人身分認證資料，騎乘iBike不幸發生意外傷害，導致失能或15歲以上身故者，最高可獲100萬元理賠保障；若受傷住院，每日住院醫療保險1000元；呼籲使用者儘速登錄保險，保障騎乘權益。

(中時 )