彭啟明在臉書PO圖及發文。（翻攝彭啟明臉書）

強颱利奇馬暴風圈昨深夜離開台灣，氣象局今早解除颱風警報。氣象專家彭啟明表示，第一次看到颱風來前閃電對流很多、颱風眼牆拼命閃電雷擊、颱風來時，螺旋雨帶碰到地形閃電也密布、颱風走後，帶來強西南風，因而閃電雷擊更多的案例。

8日利奇馬挾強颱之姿逼近台灣，9日竟因往北偏了50公里，未從台灣東北部登陸，但暴風圈仍為台中以北帶來強風豪雨，今因往大陸方向前進，中央氣象局今天上午8點半解除颱風警報。

氣象專家彭啟明昨深夜在臉書分享一張照片表示，利其馬「在西半部放電，請圖上有白色點點區域朋友多留意，可以回報驗證您是否在那白色區域，有閃電否?」。

他並說，第一次看到這種，1. 颱風來前閃電對流很多；2. 颱風眼牆拼命閃電雷擊；3. 颱風來時，螺旋雨帶碰到地形閃電也密布；4. 颱風走後，帶來強西南風，因而閃電雷擊更多的案例，是因為在情人節附近嗎? 哈哈，開玩笑」。

網友紛留言說，「桃園平鎮區風超級大的，走在路上被吹著走」、「楊梅也有閃電，還下了一陣子的雨，風勢很大」、「昨晚台中晚上7點半開始下大雨伴隨閃電，但沒看到落雷，都是雲間，這波持續近4小時，風勢一陣一陣的」、「豐原閃電大雷一晚」、「屏東市大風呼呼吹，隔壁窗戶碰碰叫也」。

天氣風險公司表示，利奇馬引進西南風，各種奇怪的對流就開始長出來，新竹、苗栗山區有雷雨沿著地形發展，稍晚可能開始影響桃園山區；台中的雷雨已經下了一整晚，海面上仍然有對流持續移入，可能要下到凌晨2、3點。看起來整個北部、中部雷雨發展的源頭，就在台中彰化外海附近，可能有地形造成的西南風輻合效應。

網友在彭啟明臉書留言。（翻攝彭啟明臉書）

【氣象】莫輕忽！利奇馬轉為中颱 暴風圈仍罩北台

(中時電子報)