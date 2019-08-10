紅襪本季衛冕路迢迢，26歲當家小生貝茲(Mookie Betts)可能也不會久留。雖然球團和球迷都喜歡貝茲，但是貝茲太貴了，他今年薪資2000萬美元，而且這是紅襪為了避免薪資仲裁開給他的，也就是雙方還沒有簽下長約，紅襪早早喊出8年2億美元的價碼也被打槍。

事實上貝茲渴望投入自由市場，挑戰成為下一位「3億男」，紅襪雖然有錢但團薪已經破表，容不下這尊大菩薩。既然貝茲要到明年打完才能取得自由球員身份，而且屆時又要薪資仲裁，MLB官網報導紅襪打算在今年冬天開始聽取他隊的出價。

當然這不表示紅襪今年就會賣貝茲，但是貝茲的賣相非常好，他是MVP、打擊王、金手套等級的外野手，可以幫紅襪換來一些潛力新秀，國東老大勇士隊被認為是合適的交易對象。紅襪目前綁著左投賽爾(Chris Sale)、普萊斯(David Price)，兩人一年就要領走6000萬美元，很難塞得下貝茲。

另一個變數是帥哥JD馬丁尼茲(J.D. Martinez)的動向，他有權在在今年打完立即跳脫合約(5年1.1億美元)。馬丁尼茲本非紅襪宿將(出身太空人)，若他決定跳槽，紅襪就有可能全力續簽貝茲。貝茲本季打擊率下滑，不過以勝利貢獻值(4.5)來說仍然穩居紅襪第一戰將。今日紅襪以16-4大勝天使，在美聯外卡落後光芒、運動家5場勝差。

(中時電子報)