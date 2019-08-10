台灣八縣市的牙醫公會今將南下高雄，成立挺總統蔡英文的後援會，由於地點是在高雄市長韓國瑜所在的高雄，被外界視為有較勁的意味。對此，韓國瑜總統大選競選總部執行長林國正表示，沒在怕！林更強調，不管成立怎樣的後援會，最重要的就是人民的感受。

高雄、台南、屏東、雲林、台東、澎湖與嘉義縣市等八縣市牙醫公會代表，今天下午將親赴高雄，在海寶國際大飯店舉行「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」。蔡英文也將親自南下插旗高雄市長韓國瑜地盤，並向台北市長柯文哲展示醫界實力。

對於小英揮軍南下，林國正接受《聯合報》採訪時表示，「沒在怕，這種大堆頭的選舉文化，其實都已在改變。」且林國正強調，不管成立怎樣的後援會，最重要的就是人民的感受。如去年九合一大選，也是很多醫界團體力挺行政院副秘書長陳其邁，但最後結果卻是韓國瑜大勝，深究其因，就是沒抓住民心，導致民心向背所致。

(中時電子報)