10日正在拉斯維加斯進行隊內首場對抗賽的美國男籃，卻被《NBA官網》記者舒曼搶先爆料，美國男籃總教練帕波維奇內心已經屬意，將由塞爾提克後衛肯巴沃克，以及爵士射手米契爾扛下先發後場重任，接著就等世界盃的真正考驗！

美國男籃提前鎖定今年夏天才跟塞爾提克簽下4年1.4億美元合約的肯巴沃克，出任世界盃美國先發控衛並不意外，畢竟他上季入選明星球員，也獲選年度第三隊，儘管美國男籃訓練營內還有羅瑞、史馬特兩名後衛，兩人身上卻還有傷。

至於年僅23歲的米契爾，近年逐漸成為NBA數一數二的新秀射手，更屬爵士頭號球星，他在美國男籃訓練營的練球表現，更被帕波維奇欽點成為這支星光黯淡的美國男籃全新領袖，肯巴沃克也在受訪時，給予米契爾相當高的評價。

美國男籃今天打完隊內對抗賽後，接著下周改到洛杉磯集訓，且跟西班牙國家隊進行一場熱身賽，預計17日選出正式12人名單。尋求世界盃3連霸的美國隊，將跟日本、捷克、土耳其分在預賽E組，拿下分組第1晉級16強問題不大。

(中時電子報)