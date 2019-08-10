新北市客家爺國際文創嘉年華，今日由值年爐主率新北市各界客籍代表，至新竹新埔枋寮義民廟恭請義民爺迎駕至新北市，繞經五股、三峽區等地區接受香火歡迎，最後至客家文化園進行安座，由副市長吳明機主持安座大典。

客家局表示，11日市長侯友宜與巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處、聖露西亞大使館、斯洛伐克經濟文化辦事處、貝里斯大使館、吉里巴斯共和國大使館、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、荷蘭貿易暨投資辦事處、英國在台辦事處、諾魯共和國大使館、奧地利商務代表辦事處、莫斯科駐台北代表處、巴拉圭共和國大使館、馬紹爾群島共和國大使館、日本臺灣交流協會及澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處等各國在臺駐華使節代表；另外也邀請到來自英國、德國、法國、義大利、韓國、日本等18國學生代表、新住民及新北市55個客家社團、5,000位鄉親，一起參與這次挑擔奉飯直播。

上午11時在主祭臺舉辦隆重的祭祀大典，由侯市長擔任主祭官與客家委員會主任委員李永得等9名正獻官共同行「三獻禮」，虔誠恭讀祝文，祈求國泰民安、風調雨順。

今年在園區規劃客家義民中華兵器特展、四格漫畫展，民眾在這次的展覽中將能夠近距離欣賞各式貨真價實的中華古兵器，也將本次義民爺四格漫畫徵件得獎作品，展出學生所繪有關義民爺的四格漫畫，透過青年學子幽默有趣的手法及創意展現義民爺的忠義情感，感受不一樣的義民爺文化，使義民爺文化更能貼近民眾。

本次特別規劃國際文創區規劃本身擁有18年噴漆經驗是台灣第一位噴漆畫創始人＂Alexander＂「亞歷山大噴漆畫」、Bail Batik HUAHUA design、塵旅雜貨店、SA彩虹大地 南非美學生活館、Aydin土耳其、Bohemian Rhapsody（波希米亞狂想曲）、甜舖子甜點、米菈手工藝術、蔓蒂藝術 Mehndi ／ Henna Design、Ariel媽日系和風手作及新北市客家文創商店展示兼具在地、客庄、技職學校的藍染精品，希望有透過國際文創展售及學校成果展作為交流平臺，讓新北客家文創業者得藉由這個平臺展售，並於此進行創意的分享，以及文化的跨國對話，真實展現了客家文化涵養及美學精神和感受客家文創商品的精緻度，深刻感受新客家文化魅力。

(中時 )