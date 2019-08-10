藍軍整合這麼難？王金平等「換柱2.0」？

高雄市長韓國瑜雖以壓倒性支持度，從國民黨內初選勝出，鴻海集團創辦人郭台銘宇前立法院長王金平，卻屢傳與台北市長柯文哲結盟。外界推測，9月17日將是3人「攤牌日」，因這是中選會申請登記連署最後一天。郭核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤直言：「我覺得這個判斷，是很符合常理的。」

郭台銘、王金平、柯文哲3人究竟會不會「結盟抗韓」，至今未明。面對支持者集體焦慮，國民黨黨主席吳敦義表示：「他一直在拉攏，我們也在拉攏啊！拉選票大家努力嘛！」傳郭1日與柯會面、3日和5日又與王見會面，是否達成共識？各界揣測。

根據中選會時程，9月13至17日為受理「新」政黨提名或獨立參選人連署申請。外界推測，17日是受理最後一天，這天極可能為3人結盟攤牌日。劉宥彤回應：「9月17日是如果要連署的話的最後一天，所以我覺得這個判斷，是很符合常理的。」

至於會不會「換瑜」？劉宥彤表示：「我想不會啦！我想沒有這種事情！不會有這種事情！」儘管劉否認，卻讓基層對脫黨、結盟更有想像空間，也為藍營整合困難而憤怒。

台北市前副市長、立委候選人李永萍痛批：「如果檯面上的政治人物，尤其是過去長期的是藍營培養的，或者是自己覺得要代表藍營的，有朝一日要翻臉不認人，那我覺得就得自己要去解決政治上的誠信。」

不僅2020選將擔憂，現任台北市議員江怡臻也坦言：「我們看到國民黨已經有韓國瑜是我們的總統候選人，大家應該本來要為之振奮，但後來看到後續的一些團結、一些整合，其實進度都非常的緩慢。立委參選人每一個都非常緊張，都很焦慮！尤其是聽到很多地方選民的聲音，都覺得說你們國民黨好像不團結、不整合！」

(中時電子報)