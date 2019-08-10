馬林魚好手陳偉殷近況逐漸穩定，今日對戰勇士中繼3局無失分，沒被敲出任何安打，還送給對手3次三振，甚至表現得比今日先發投手史密斯(Caleb Smith)令人安心。目前陳偉殷已連續4場、共9.2局比賽無失分，尤其這場比賽彷彿找回過去的王牌身手。

第5局馬林魚出現爭議判決，先發投手史密斯被二壘審抓投手犯規，壘上跑者各往前推進一個壘包，形成二、三壘有人，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)上場抗議，結果遭到驅逐出場。

馬林魚麥總(左)因投手犯規的判決與主審爭執。（路透）

史密斯受到判決影響發生「一局爆」，連被打7支安打包含一發2分炮，單局狂丟5分。陳偉殷於6局上半馬林魚以0比6落後時登板，僅用9球就輕鬆拿下3個出局數，包含三振掉今日有雙響炮表現的小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)。

7、8兩局陳偉殷同樣讓對手三上三下，並都用三振拿下最後出局數，陳偉殷僅用33球就讓對手九上九下，多以直球搭配曲球、滑球及變速球，最快球速為93英里(約150公里)。總計中繼3局無失分、沒被敲安打，送出3張老K，防禦率下降至6.24，是近5個月以來新低，逐漸找回過去能扛起先發輪值的王牌身手。

史密斯今年比賽沒被對手單場敲出6支安打以上，而本季他表現最好的就是第5局，但今天他卻在第5局一口氣被敲7支安打失5分，因為投手犯規的判決顯得有些失常。大聯盟官網也點出馬林魚最大亮點就是陳偉殷，完美後援3局成功凍結了勇士攻勢。

勇士年僅21歲的新星小阿庫尼亞單場雙響炮，個人包辦4分打點，助勇士以8比4擊敗馬林魚，個人也累積32發全壘打，近4場比賽敲出5轟，表現令人驚艷。

(中時電子報)