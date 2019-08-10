國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜明(11日)將赴南投參訪宗教寺廟，當天預計和南投縣議會及地方人士座談。而韓國瑜也將為尋求連任的黨籍立委許淑華、馬文君，拉抬聲勢，此外，縣長林明溱也將在中午和韓國瑜會面。

據悉，韓國瑜將在11日當天一連參拜至少7間廟宇，自上午10點半在竹山克明宮、11點30分在社寮紫南宮、預計中午12點到12點半在南投縣議會與林明溱、縣議員座談約30分鐘。並在議會用餐。而下午將會繼續參拜行程。預計下午1點35分到南投城隍廟、2點15分草屯惠德宮、2點50分草屯敦和宮、4點埔里媽祖廟、5點10分到文武廟拜拜後用餐。每個宮廟約停留半小時，最後約在6點半左右，結束南投行程。

而對於身兼韓國瑜北部競選辦公室副執行長職位的許淑華，如何看待韓布局總統大選行程？許淑華說，第二站原本要選在人口比較多的縣市。但是韓國瑜堅持，去年九合一選舉時，沒來為林明溱站台、因此第二站就選在南投，他希望，能汲取林明溱的執政經驗，「林明溱將全程陪著韓國瑜跑透透，藉此破除外界的誤會」。

回顧7月28日，國民黨舉行全代會正式提名韓國瑜為總統參選人，林明溱當天以另有行程而未出席，引發各界議論。不過，國民黨內初選定案後，「林明溱隨即宣布支持國民黨提名的韓國瑜」，林明溱強調，他的原則是國民黨提名什麼人、他就支持什麼人。

(中時電子報)