「私菸案」重創蔡政府，國安局本月2日召開記者會，國安局長邱國正當場宣示會「下重手」懲處，「所有涉案人不管軍警，一定會將他們趕回原單位管制。」國安局已經向國防部提出建議回軍任職名單，今年7月1日甫晉升為少將的永和警衛室外衛主任陳逸夫，已調回陸軍司令部擔任委員一職，共有近20名永和警衛室特勤幹部及官員遭到調職處分，

邱國正上週在記者會上撂狠話：「身為主官，單位裡面不可以有不知道的事，不可以認為有哪樣工作不重要。主官不知道下屬涉案，起碼是記過以上；如果本人有涉案，或知情卻不制止，除了記過，更會調整職務。」

邱國正強調，他不會推卸責任，也不容許問題搬到另一個單位，會跟警政、國防部等單位商量，要讓涉案者回到母體單位，且會先個別做好輔導與觀念告知。他又說，懲處名單會適時公布，若要求期限公布，他做不到。

永和警衛室任務編制人員超過百人以上，國安局先前清查共有49人涉案，不過因任務銜接的關係不能一刀裁撤，預料本月中旬過後，還會有第二波的調職名單。

對於懲處名單，國安局表示，國安局全般考量個人權益丶紀律維護，均以維安工作正常運作為著眼，請社會各界務必平衡看待，以利本案於司法及行政雙軌處理中依序進行。

(中時 )