許忠富獲得蘇治芬推薦，並獲得民進黨提名參選下屆雲林縣海線立委選舉。（周麗蘭攝）

政壇傳言前縣長蘇治芬參選下屆海線立委可能性高。（資料照片／周麗蘭攝）

前立委張嘉郡。（資料照片／周麗蘭攝）

縣議員陳俊龍也暖身參選海縣議員。（資料照片／周麗蘭攝）

雲林縣下屆第一選區立委選舉，國民黨內部整合完畢，雲林農田水利會長林文瑞退讓，前立委張嘉郡獲得徵召；民進黨雖已提名前麥寮鄉長許忠富，但立委蘇治芬最後會不會「換富」而上，政壇普遍認為未到最後一刻無法斷言。

林文瑞二月宣布參選立委，並鴨子划水布局；不久坊間盛傳張嘉郡可能參選，張在六月中旬正式表態參選，雙方僵持不下，上周在地方重要政壇人士斡旋下，林文瑞同意退讓，黨主席吳敦義交付他水利會輔選任務。

張嘉郡確定代表國民黨應戰，牽動民進黨內換將的猜測，因早在張嘉郡宣布參選時，坊間即盛傳若張取代林文瑞參選，視張家為最大政敵的前縣長蘇治芬，勢必取代許忠富，但棘手的是許忠富已獲黨內提名，蘇必須取得正當性。

許忠富日前展開10天苦行11鄉鎮行動，強調參選意志不變，同行的蘇治芬也表示，自我檢討、自我檢驗、自我挑戰，給自己沉澱的能量，思考時代的責任。

蘇治芬去年9月宣布不再參選立委，並推薦許忠富接棒。而許忠富去年原本獲黨提名連任麥寮鄉長選舉，但登記截止前五分鐘改由蔡長昆登記， 引發軒然大波，遭地方人士組織「廢票聯盟」抵制。

坊間高度猜測蘇治芬最終會取代許忠富參選其來有自，蘇曾在第一任雲林縣長任期結束前宣布不連任，邀請前環保署長李應元回鄉接任副縣長，準備接棒參選，但最後蘇仍執意參選。

雲林縣海線立委選舉從藍綠「兩男」會不會變成「兩女」對決，有待觀察；此外，前縣議會議長陳清秀之子、縣議員陳俊龍也在暖身，他可能加入台灣民眾黨披掛上陣。

(中時 )