聯合國婦女全能署（UN Women）4日在臉書發布一張貼文圖片，列出包含台灣在內全球同婚合法化的國家，但卻將台灣標示為「中國的一省」，引發台灣人眾怒留言灌爆UN Women的臉書，我駐紐約辦事處向聯合國表達抗議，UN Women今天終於刪除該貼文。

外交部發言人歐江安表示，外交部注意到聯合國婦女署官方臉書相關貼文的聯結已經失效，認為這是該署在面對我駐紐約辦事處的嚴正抗議，以及各界人士批評指責的強大壓力下所做的決定。外交部感謝國內外人士所發出的正義之聲，也將密切注意聯合國婦女署的後續做法，妥善即時因應。

外交部再次強調，聯合國所常引用排除台灣2300萬人參與的聯大第2758號決議，從未認定台灣是中國的一部分，所以聯合國不應繼續錯誤擴大解釋該決議，孤立台灣人民。聯合國的宗旨既然是為全人類服務，就應該積極尋求適當方式將台灣人民納入，才能真正落實其普世及涵容的理想。

(中時 )