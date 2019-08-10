2020大選新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）選情升溫，國民黨派出文傳會副主委兼發言人洪孟楷。

2020大選新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）時代力量推出立委參選人張衞航是宏道法律事務所律師

2020大選新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）無黨籍的39歲陳昭宏原是新北市蘆洲警分局交通分隊警員，2016年執勤時遭無照駕駛撞斷雙腿，術後右腿膝下截肢，康復後毅然決定參選。

2020大選新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）選情升溫，爭取連任的民進黨現任立委呂孫綾，將面臨國民黨洪孟楷、時代力量張衞航、無黨籍陳昭宏挑戰，形成藍、綠、黃、白「四腳督」，4人接下來的選戰策略及動向，備受關注。

31歲的呂孫綾2016年擊敗國民黨3連霸立委吳育昇，成為該屆最年輕立委，然而，呂上任後一直擺脫不了「政二代」、「靠爸」形象，屢因表現不夠專業遭諷，像是在造勢場合念稿發言，被戲稱「孫綾牌讀稿機」，2016年質詢憲兵搜索案時搞錯對象，應質詢國防部長卻找上國安局長。

呂孫綾父親、前新北市議員呂子昌也因任內涉嫌養地牟利，去年被控違反利益衝突迴避法，判罰200萬定讞，而呂家負面新聞不斷，去年底九合一選舉時，呂孫綾胞弟呂孫福參選失利，無疑對呂孫綾選情是個警訊。

國民黨為收復失土，派出文傳會副主委兼發言人36歲洪孟楷出戰，洪口才便給，過去以來頻頻上政論節目為藍營發聲，去年九合一選舉即今年三重立委補選，也屢在各大造勢場合為黨內候選人站台，此次在黨內初選民調擊敗吳育昇，足見其實力備受肯定。

時代力量提名的立委參選人張衞航是宏道法律事務所律師，擔任律師已15年，專長是洗錢防制法、民事法、刑事法及勞動基準法，此次參選外界認為最有可能瓜分呂孫綾選票。

至於無黨籍的39歲陳昭宏是新北市蘆洲警分局交通分隊警員，2016年執勤時遭無照駕駛撞斷雙腿，術後右腿膝下截肢，康復後毅然決定參選。

第1選區「四腳督」也可說是「三英戰呂家」，面對藍營挑戰現任者負面包袱，黃、白勢力瓜分泛綠及中間選票下，綠營勢必有一場硬仗要打。

(中時 )