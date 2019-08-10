針對北韓清晨再度發射短程彈道飛彈，南韓青瓦台今天指稱，北韓是針對韓美11日起正式實施聯合軍事演習的武力示威，敦促北韓停止射彈行為。

南韓聯合新聞通訊社指出，據青瓦台發言人高旼廷發布新聞稿，青瓦台國家安保室室長鄭義溶、國防部長官鄭景斗、國家情報院院長徐薰、合同參謀本部議長朴漢基等軍事首長，今天針對北韓清晨射彈行動緊急召開視訊會議並作出情勢研判。

新聞稿指出，軍事首長會議研判北韓仍有可能為了檢驗新研發短程發射體性能而進行試射。此外，會議還就韓半島軍事安全局勢進行討論。

高旼廷表示，相關首長初步認為，北韓正在進行夏季軍事訓練，並未針對南韓展開異常的軍事行動。與會者同時認為北韓接連發射發射體可能加劇韓半島軍事緊張局勢，並敦促北韓停止射彈行為。

高旼廷說，初步判定北韓清晨發射的發射體為短程彈道飛彈，韓美情報部門將對發射體的具體參數進行進一步分析。

(中央社)