教育部長潘文忠親自出席，為家長解惑。(吳亮賢攝)

現場共有數百位家長參與。(吳亮賢攝)

因應108課綱上路，教育部近期至各地校園主講「108新課綱解析座談會」，今日上午在新莊民安國小登場，由立委吳秉叡、蘇巧慧共同舉辦，更邀請到部長潘文忠親自出席，率國教署長彭富源、高教司長朱俊彰等主管和家長們面對面，為民眾們解惑。

吳秉叡指出，面臨新課綱上路，許多家長不免有許多疑惑，希望能扮演橋樑，讓更多人能夠理解新課綱，「一場絕對是不夠的，未來也會繼續在各地辦理。」

蘇巧慧表示，自己也有兩個就讀小學的孩子，「我的心情跟各位家長一樣，到底要做什麼樣的準備。」，因此特別請最權威的教育部專業講師團跟大家說明。

潘文忠表示，108課綱準備長達10年時間，從規劃到審議，是第一次做有系統的總整理，且課綱推行須非常務實，3年來已經在648所前導學校試行，並投入450億，在師資培育、教師專業增能、設備設施上不斷更新。

潘文忠說，課綱不是跳躍式，從小一、國一開始，讓孩子能逐步的進展，政府有責任讓爸媽了解孩子有更多元的選擇性，讓小朋友更瞭解自己未來的發展，「一起力挺孩子，面對他的未來。」

(中時 )