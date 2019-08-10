10日將於大陸廣州舉辦明星賽的華裔後衛林書豪，一口氣邀來周杰倫、陳建州、吳建豪、蕭敬騰、吳克群等眾多明星好友助陣，當他接受《搜狐體育》專訪時表示，自己跟周杰倫之間就跟家人一樣，「沒粉絲在的時候，他是很好的人！」

提到這次明星賽的球員水平，林書豪表示，除了他自己，球技最好的當然是他弟弟林書緯，還有以前當過球員的陳建州，至於周杰倫，豪哥笑著說：「這需要回答嗎？他的中距離很準，但到了三分線以外的地方，他就沒那麼準了。」

「很多粉絲看到周杰倫又帥又酷，但沒粉絲的時候，他是非常好的人，」林書豪說，「他照顧我的家人與團隊，就跟自己家人一樣，有時我不在，我的團隊會跟他的家人吃飯，就算我在NBA，他也給我的家人送禮物或去聽他的演唱會。」

除了周杰倫，林書豪也提到自己跟中國男籃當家控衛郭艾倫之間的好交情，「我跟郭艾倫是很好的朋友，他一直很支持我，所以我會替他加油，我跟他講過很多次了，他應該考慮去追逐NBA的夢想，以他的水平來看，他真的有機會。」

身為特步品牌全新代言人，林書豪也很稱職做好本分，「穿上特步為我訂製的球鞋，比我想像中好很多，我不是亂講，我很誠實，真的感覺比其他品牌好，大概是他們願意付出時間去了解我的腳，特步的鞋，真的太適合我的腳了。」

(中時電子報)