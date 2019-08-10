台鐵局今日宣布，配合2019新北市貢寮海洋音樂祭活動，將於8月30日至9月1日，加開自強號及區間快車合計20班，另增停福隆站各級列車16班，歡迎民眾多加利用。

音樂祭活動期間增停列車，包括台北往福隆212、170次自強號、562次莒光號；福隆往台北427、473、249、251、253次自強號。

台鐵表示，為便利民眾搭車前往福隆站參加2019貢寮海洋音樂祭活動，福隆站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。

(中時 )