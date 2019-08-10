貢寮海洋音樂祭 台鐵加開20班列車 12:192019/08/10 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵於貢寮海洋音樂祭活動期間，將加開列車。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局今日宣布，配合2019新北市貢寮海洋音樂祭活動，將於8月30日至9月1日，加開自強號及區間快車合計20班，另增停福隆站各級列車16班，歡迎民眾多加利用。 音樂祭活動期間增停列車，包括台北往福隆212、170次自強號、562次莒光號；福隆往台北427、473、249、251、253次自強號。 台鐵表示，為便利民眾搭車前往福隆站參加2019貢寮海洋音樂祭活動，福隆站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。 (中時 ) #福隆 #音樂祭 #列車 #自強號 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗議勞基法修惡「臥軌」 勞團15人獲不起訴 10:382019/08/06 社會 勞團臥軌沒事 婦丟椅到鐵軌判刑 04:102019/08/07 社會新聞 統一發票盃花蓮場路跑 9月1日動起來 18:192019/08/07 財經 宜蘭6級強震 台鐵多輛列車延誤 09:322019/08/08 生活 利奇馬亂交通 海空運取消72班次 11:252019/08/08 生活 高鐵大學生5折列車 周六開放購票 11:502019/08/08 生活 利奇馬颱風攪局 台南七夕周末活動順延 18:182019/08/08 生活 不斷更新》雙鐵復駛！高鐵13：00起每小時3班 11:162019/08/09 生活 利奇馬颱風減弱 台鐵宣布提前復駛 14:252019/08/09 生活 巴基斯坦中斷與印度的列車往來 22:342019/08/09 國際 生活熱門新聞 好市多聖品變巨雷!10年鐵粉哭了 - 生活 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 一句話惹怒氣象專家！吳德榮槓柯P 賴神衰躺槍 - 生活 利奇馬狂放雷電 彭啟明爆1次現4驚奇 - 生活 賺到颱風假？彭啟明爆：馬英九種的惡果 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。