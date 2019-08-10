氣象局於今（10）日上午8時30分解除中颱利奇馬海上警報，颱風雖已遠離，部分地區仍會持續降雨幾天，積水容器很容易成為孑孓孳生的溫床，環保署請民眾加強進行環境清理，清除孳生源。

據衛福部疾病管制署資料，截至本月9日今年已累計本土病例68例，境外移入病例也達到291例，是近10年同期最高。登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1周後就能羽化成蚊並成為登革熱病毒傳播媒介，而且氣候也進入蚊蟲容易孳生的條件。

環保署表示，大雨過後，應立即清除居家及社區環境附近積水容器，例如檢查盛水容器、廢輪胎、帆布凹面、盆栽植物底盤、菜園菜圃等，落實「巡、倒、清、刷」工作，澈底清除積水環境，預防勝於治療。

為有效進行環境清理，可購買坊間市售家用漂白水進行室內消毒，並依標示適當稀釋，例如1份漂白水加99份水稀釋。關於飲水安全，自來水事業單位及環保機關加強飲用水水質檢測，本次颱風期間至8月9日止，抽驗件數17件，水質均符合飲用水標準。

環保署提醒民眾注意颱風過後飲用水務必煮沸，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發後再喝。使用井水或山泉水等簡易自來水用戶，更應注意確實煮沸後才可飲用。如停水後恢復供水時，可先打開水龍頭，讓自來水流出並收集作為沖洗馬桶之用，以節省水資源，待數分鐘再取用煮沸。

目前正處於颱風及高溫季節，氣候條件適合病媒蚊生長，環保署呼籲全民一起澈底清理環境及消除孳生源，確實防範登革熱。

(中時 )