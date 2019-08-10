最新2020總統大選民調顯示，如果在藍綠對決情形下，總統蔡英文的支持度小贏高雄市長韓國瑜。但若是在三腳督情形下，若台北市長柯文哲出馬，將危及蔡英文選情；若是鴻海前董事長郭台銘參選，則將重傷韓國瑜選情。

據《ETtoday新聞雲》今公布最新民調，結果顯示若郭台銘、柯文哲、王金平3人結盟參選2020總統，其支持度將達33.9％，領先蔡英文的29.3％和韓國瑜的28.1％。

但假如三腳督狀況是，郭選柯不選，則郭台銘32.4%、蔡英文31.4%、韓國瑜27.3%，顯示郭出來參選，韓的選情將受重傷。但若是柯選郭不選，則蔡英文的支持度為31.3%、其次為韓國瑜的30.7%和柯文哲21.5%，顯示柯文哲若出馬，將影響蔡英文的選情。

但2020大選若是藍綠對決，蔡英文以37.8%的支持度，領先韓國瑜的32.8%，領先達5個百分點。

此次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心於2019年8月5日至8月8日進行，以台灣年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上。有效樣本數為3,507份，信心水準為95%，抽樣誤差為正負1.7%。

(中時電子報)