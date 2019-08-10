金門連日來爆熱！昨天剛出現39.9度，全台史上的第2高溫，用電量持續吃緊，塔山發電廠1號機組今(10)日卻發生進氣風道人孔蓋Ｏ形環衝破，造成進氣不足的故障事故，台電緊急改為低載運轉觀察中，若有電力短缺狀況，將自中午12時起採取分區輪流停電措施。

台電指出，塔山發電廠1號機組因為進氣風道人孔蓋Ｏ形環被衝破，造成進氣不足，目前正在低載運轉觀察中，以排氣溫度不超過攝氏500度為原則，將再利用離峰時間檢修。若無法及時檢修完成，備載容量將會不足，該公司會通報金酒、昇恆昌及台開等大用戶配合自行發電。

台電說明，若備載容量不足，預期今日中午12：00起將出現電力短缺，為確保大金門地區供電安全，必要時將依據「緊急分區輪流停電因應措施」辦理分區輪流停電。

台電呼籲指出，由於近日金門地區天氣炎熱，用電量居高不下，希望用戶節約用電，以減少緊急分區輪流停電的機會。

(中時 )