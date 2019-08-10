桃園機場是國門，但旅遊作家橋船彰在臉書發文說，他被桃機第一廈航的醜陋免稅店遮羞布氣到，「如此難看，連夜市都不如」。文章一出引起網友熱議，抨擊「好像殯儀館」、「丟國家門面」。交通部長林佳龍留言說，「有請桃機公司改善」。

橋船彰7日在臉書分享工張照片，是桃園機場免稅商品晚上打烊時用布將商店遮起來，一眼看過去很醜；他並發文表示，「半夜的桃園機場一樣是國門不是南瓜馬車，真的很難看」還特別tag了交通部長林佳龍，吸引許多網友留言說，「這真的很難看。常常紅眼班機出去，這樣的免稅店讓我都覺得丟國家門面」、「好像殯儀館」。

結果，意外釣出交通部長林佳龍親自留言說，「感謝提醒，有請桃機公司改善」，部長室工作人員更親自回應說，「已交代桃機總經理改善」、「桃機回報：已經在進行改善計畫，以後打烊後的免稅店外觀如上，已請廠商加速完成」。

橋船彰之後在其粉絲專頁再度發文說，「話說回泰的那晚，我又被桃機一航的醜陋免稅店此地無銀三百兩遮羞布氣到，這不是我第一次 po 了，幾年來完全沒有改善，即便到了半夜機場國門還是代表著台灣，怎能如此難看，連夜市都不如，免稅店怎會連門都沒有？於是我憤而直接 tag 交通部長。結果是…，龍龍大加分」網友說，「龍龍讚」、「反應很快的政府」。

旅遊作家橋船彰在臉書發文。（翻攝橋船彰粉絲專頁）

旅遊作家橋船彰在臉書發文。（翻攝橋船彰臉書）

林佳龍親自留言。（翻攝橋船彰臉書）

(中時電子報)