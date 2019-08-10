氣象局表示，颱風過後引進西南氣流，帶來豐沛水氣，今（10）日台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。高雄、屏東、屏東地區及新竹、苗栗、雲林、臺南、花蓮山區有局部大雨。連日降雨山區防坍方落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局持續發布豪大雨特報，豪雨特報區域涵蓋：台中、南投、嘉義、高雄、屏東等5縣市的山區，大雨特報區域為：台東縣全境（含綠島、蘭嶼）與新竹、苗栗、花蓮、雲林、台南等5縣市的山區，再加上高雄、屏東兩縣市的平地。

也因西南風影響，今日基隆北海岸、西半部、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖地區易有8至10級強陣風，鄰近海域風浪大須注意航行行、作業安全。氣象局已對台北、宜蘭、南投、嘉義市以外的18縣市發布陸上強風特報。

高溫方面，中午止最高溫仍出現在金門，金寧鎮測到攝氏37度，其次是台東茶改場的36.9度，北部則以新北市雙溪的36.7度最高。

橙色燈號區域有台東縣、花蓮縣（38度以上）與金門縣（連3日36度以上)。黃色燈號（36度以上）有基隆市、新北市、桃園市、台北市、宜蘭縣。

(中時 )