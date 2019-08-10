教育部閩南語語言能力認證考試今(10)日在全國18考區、36考場舉行，共有1萬1582人報考，19歲以下考生占將近5成。

閩南語認證自民國99年開辦，分為基礎級、初級、中級、中高級、高級與專業級6級，成績除了鑑定考生閩南語能力，也是國中小閩南語教學支援工作人員、本土語言教師資格認定的標準之一。

自民國107年起，為了鼓勵年輕學生學本土語言，19歲以下考生參加閩南語認證免報名費。依照教育部統計，今年7到12歲考生增加1000多人，學校、家庭團報有720組，以台南市海佃國中356人報名最多，刷新了同校去年310人報名的團報記錄。

海佃國中校方指出，今年7年級本土語言課程增開一班，加上去年沒通過認證的學生再次挑戰，才讓學校團報人數年年增加。

教育部表示，今年所有報名者中，年紀最大為78歲，最小4歲，還有來自法國、美國等不同國家的考生。成績預計於10月21日開放網路查詢，分數達標者於10月28日起寄發認證證書，相關資訊可參考108年度閩南語語言能力認證考試網站http：／／blgjts.moe.edu.tw查詢，或撥打考生免付費服務專線 0800-699566。

(旺報 )