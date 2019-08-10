獨居拾荒翁陳屍一周 利奇馬來襲才發現 12:582019/08/10 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆司法大廈外觀。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市1名70餘歲藍姓老翁，平時以拾荒維生，獨居在中正區八斗子地區民宅中，昨（9）日上午8時許碰巧是「利奇馬颱風」來襲，藍翁的姪女前往探視，驚見藍翁已陳屍在家中床上逾一周，且身體已浮腫長蛆。檢警上門調查後，初判是因慢性病而自然死亡，目前家屬正處理後事。 檢警調查，姪女不定期會前往探視藍翁，昨日上午發現藍翁後，發現屍體已浮腫生蛆，檢方與法醫相驗後，認定是自然死亡，且死亡超過一周，後事交由姪女處理。 (中時 ) #發現 #死亡 #姪女 #一周 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 為500元騙女友嘿咻 男遭追償30萬 04:102019/08/06 地方新聞 羽球》3周拿2冠 沒教練的周天成怎辦到？ 12:432019/08/06 體育 西班牙研究：這4種食物吃多會短命 死亡率增62％ 12:452019/08/06 生活 花壇文德公園護欄毀損 議員溫芝樺會勘 15:162019/08/06 生活 這15項飲食習慣會早死！醫師曝：喝它最容易超標 21:342019/08/08 風格 警方查緝毒品案 意外發現垃圾山 16:532019/08/06 社會 揮刀刺死2人 兇嫌判賠死者老母414萬 17:392019/08/06 社會 男大生通宵夜唱 疲勞駕駛頭撞號誌桿死亡 09:182019/08/07 社會 周杰倫七夕情人節放閃 昆凌羞喊：好肉麻 15:202019/08/07 娛樂 天阿！爸爸的尿如月經 16:152019/08/07 生活 社會熱門新聞 開車門不慎釀禍 台中女騎士連3撞慘死輪下 - 社會 影》 野狗中邪？馬自達擋泥板當肉骨狂咬 - 社會 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 短髮妹為渣男下海10年接客3萬 直到遇見他… - 社會 人妻種草莓長木瓜 竟與公公有關 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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