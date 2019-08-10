基隆市1名70餘歲藍姓老翁，平時以拾荒維生，獨居在中正區八斗子地區民宅中，昨（9）日上午8時許碰巧是「利奇馬颱風」來襲，藍翁的姪女前往探視，驚見藍翁已陳屍在家中床上逾一周，且身體已浮腫長蛆。檢警上門調查後，初判是因慢性病而自然死亡，目前家屬正處理後事。

檢警調查，姪女不定期會前往探視藍翁，昨日上午發現藍翁後，發現屍體已浮腫生蛆，檢方與法醫相驗後，認定是自然死亡，且死亡超過一周，後事交由姪女處理。

(中時 )