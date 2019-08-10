教育部長潘文忠今日上午至新莊民安國小主講「108課綱解析座談會」，在問答階段時，突然有一位家長起身質疑，性平教材內容會讓孩子混淆自己性別，認為教育部忽視765公投選票意見，對此潘文忠回應，網路上有許多不實的抹黑，教材內絕對沒有不適當的內容，「性平教育是讓孩子理解、尊重不同差異，並不是要讓孩子往特定方向去走。」

潘文忠指出，性別平等教育在台灣已20年，當時有很多學生對彼此的差異了解不夠，才會產生嘲諷、霸凌情形，衍生出許多校園不幸事件。

潘文忠表示，「性平教育是讓孩子了解，在不同之間有不同氣質展現，重點是要讓孩子理解、尊重不同差異，並不是要讓孩子往特定方向去走。」

對於許多不實傳言，潘文忠也嚴正否認，「特定人士向大眾及家長宣稱的課程內容，與事實有所差異，身為教育主管機關，要讓學生有安全受教育的環境，絕不會把不適當內容放入教材，不應用抹黑方式，來抹滅教育上的努力。」

(中時 )