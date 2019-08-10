這周末香港多區繼續有市民申請遊行及集會，不過，今（10日）的大埔、黃大仙遊行，及明（11日）的港島東、深水埗4場遊行同遭警方反對，警方僅批出周日在維園集會的「不反對通知書」。 但未獲准的遊行估計仍有民眾參與。

綜合港媒報導，有民眾申請今天下午2時30分在位於新界的大埔集會，申請預計參與人數為5000人，但警方估計會有1萬人參加。有鑑於5日在大埔的集會，有示威者用挖泥車堵路並試圖攻擊警方防線，警方以今天的申請活動無法確保遊行安全而發出反對通知書。發起人陳凱興作出上訴後被駁回，陳凱興宣布取消遊行，不過指無法預測市民會否自發到場。

另有申請人提出今天在黃大仙遊行，時間約是下午3時，警方說，申請人沒有得到場地管理人批准用地，沒有合理估計參與遊行人數及沒有提供足夠糾察，且5日當地發生投擲汽油彈、縱火等，造成警員受傷，警方因此發出反對通知書。

11日下午2時30分至晚上10時，有人申請在深水埗集會和遊行，預計1萬人參加。深水埗位於九龍半島西北部，5日、6日曾發生暴力衝突和街頭縱火，而深水埗共有兩間警署、一個行動基地及設施遭嚴重衝擊及破壞，倘周日再於附近地區集會遊行，警方有理由相信「類似衝擊及破壞情況再次發生」，因此反對這次集會和遊行申請。

此外，有網友發起港島東大遊行，預定11日下午1時在銅鑼灣維多利亞公園集會，然後遊行到北角渣華道遊樂場。警方經過風險評估，僅批准於維園的集會，時間為下午1時至5時。

黃大仙燒紙錢除惡 示威港人與警對峙

(中時 )