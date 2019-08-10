知名網路脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩近日因調侃鄭南榕玩過頭，不斷遭逼道歉，更遭製作單位薩泰爾娛樂暫停一切合作。對此，宅神朱學恒譏諷，小英曾說只要她當總統的一天，會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉，但看來博恩例外。

知名網路脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩近日惹出失言風波，被爆出他私下調侃鄭南榕玩過頭，遭製作單位薩泰爾娛樂暫停一切合作；事隔多日，曾博恩今晚首度在臉書正式道歉，提到「如果撕裂了喜劇圈在open mic建立的安全網對於這點，我感到萬分的內疚」並宣布《夜夜秀》第四季會有新主持人，感謝外界關心。

對於博恩此番風波，朱學恒於臉書引用小英當選之夜的感言，蔡英文說今天的選舉結果，是向世界證明，台灣人就是自由人，台灣人就是民主人。只要她當總統的一天，會努力讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。朱學恒譏諷，但笑過蔡英文的博恩例外！

(中時電子報)