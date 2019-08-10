美國男籃10日在拉斯維加斯訓練營最後一天進行隊內對抗賽，結果藍隊(培訓隊)以97比78輕取白隊(靶子隊)，替美國男籃今年世界盃之旅打響第一砲，藍隊表現最好的是塞爾提克前鋒塔圖17分，先發主控肯巴沃克也拿14分、4助攻。

儘管這場備受矚目的隊內對抗賽，一開始先由白隊小幅領先，不過藍隊隨即靠著塔圖、肯巴沃克、福克斯等人火力，逐漸擴大領先差距，打完前3節，藍隊就以78比48大幅領先，也讓比賽很快進入垃圾時間，末節幾乎都沒什麼對抗性。

美國男籃總管柯蘭吉洛也在賽後宣布，馬刺後衛懷特與國王前鋒貝格利都將從白隊升到藍隊，也就代表兩人將可隨著美國男籃繼續前往洛杉磯集訓，不過根據《紐約時報》記者史坦爆料，公牛前鋒桑迪斯楊與熱火中鋒阿德巴約都將離隊。

美國男籃培訓名單將有17人，包含羅瑞、哈里生巴恩斯、肯巴沃克、米德頓、透納、庫茲馬、布魯克羅培茲、米契爾、塔圖、傑倫布朗、塔克、史馬特、喬哈里斯、懷特、貝格利、福克斯與普朗里，其中羅瑞與史馬特被列傷兵名單。

(中時電子報)