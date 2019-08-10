母狗小黃是狗群中老大，也很愛對主人撒嬌。（周麗蘭攝）

兩百塊個性害羞，看到生人會怕，看起來有點喪家犬。（周麗蘭攝）

泡泡是一隻住在狗籠的殘障狗，外人看不到，但被描述成「衝過來要咬人」。（周麗蘭攝）

特定黑韓媒體9日一窩蜂報導李佳芬農舍前最近養「猛犬」、「黑狗、黃狗接連狂叫」，網路媒體小編甚至描述「關門放狗」。李佳芬胞弟李明哲10日表示，媒體素質崩壞到令人無奈，農舍原本就養三條狗，最近農舍整地，狗兒跑到門前坐，記者故意去招惹，是要狗怎麼辦？

李明哲表示，三隻狗依收養時間長短，分別是「小黃」、「泡泡」、「兩百塊」，全都是米克斯，不是甚麼名犬、猛犬、惡犬，全只是忠心的狗。

母犬小黃已13、14歲，體型不是最大，但輩分最高，主人到家她率先迎接，新來的每一隻狗都怕她包括已經很愛打架但已去世的小黑，她對家庭成員很忠心，外人不招惹，連吠都不會。

李明哲說，「兩百塊」是三年前韓國瑜到古坑綠色隧道動保團體單攤位認養的，當時韓的女兒在那當志工，他去探班時認養了小黑狗，因投了200元到捐款箱，帶回家後取名「兩百塊」，兩百塊個性害羞，身形瘦小，看到生人會怕，多喊牠兩聲就逃走。

黑韓媒體甚至逼真描述「農舍多養了一隻兇猛的黑狗，記者遠在40公尺外拍攝，黑狗機警察覺，雙眼盡露出凶狠，數度作勢往記者方向撲。」

李明哲表示，若不是記者夢到、胡扯，就是拍到其他人家的狗，因為這隻狗並不存在。

李明哲說，農舍養的「泡泡」是一隻行動不便的殘障狗，手術幾次失敗，始終住在籠子裡，除了家人看不到牠。

他無奈表示，狗本來就是人類最親近的動物好友，一場選舉讓媒體黑韓連狗都不放過，行動不便的狗都能寫成「衝過來要咬人」，狗要是能說人話，也會感到很無奈。

(中時 )