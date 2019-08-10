洪流與韓流夾擊 蔡英文：尊重 13:232019/08/10 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統10日上午到高雄市鹽埕區文武聖殿參拜，會後接受媒體聯訪。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統10日上午到高雄市鹽埕區文武聖殿參拜，對於媒體問國民黨前主席洪秀柱到台南選立委，是否擔心「洪流」與韓流結合？蔡英文表示，尊重她選擇，相信各地候選人都最具有競爭力，會全力打好1場成功的選戰。 蔡英文、行政院副院長陳其邁等人上午到文武聖殿參拜，受到民眾熱情歡迎，民眾高喊總統好。 除了談到洪流與韓流外，對於網友發起拒喝飲料店一芳水果茶，蔡英文說，「中國以政治介入商業，是害人害己，相信大家都可以看得很清楚，呼籲中國及時收手，不要再干預商業與經貿交往」。 (旺報 ) #2020大選 #總統 #蔡英文 #韓流 #洪流 #洪秀柱 #一芳水果茶 也許您會感興趣 推薦閱讀 因颱風加地震民進黨這個活動取消 11:022019/08/08 政治 最新民調：無論三方或四方對決 韓國瑜都居榜首 11:292019/08/08 政治 總統與立委最新民調 韓仍居榜首 04:102019/08/09 話題觀察 洪秀柱：願為國民黨挑戰艱困台南選區 12:132019/08/09 政治 洪秀柱選台南立委 王定宇：謹慎面對硬仗 12:572019/08/09 政治 洪秀柱選台南立委 王定宇：謹慎面對硬仗 14:292019/08/09 政治 周錫瑋直播談洪秀柱 抨擊有人伺機想換瑜可恥 17:302019/08/09 政治 洪秀柱戰台南 港媒：王定宇不能躺著選了 17:282019/08/09 政治 國民黨喊大老出征！女元帥南征 拋震撼彈 04:102019/08/10 政治要聞 洪秀柱果真俠客 04:102019/08/10 時論廣場 政治熱門新聞 藍不分區第一名是他！陳揮文怒了 - 政治 最新民調顯示 郭出馬必重創韓 - 政治 韓國瑜南投行程曝光 她出現成亮點！ - 政治 韓國瑜大讚柱姊一句話 網：反觀他… - 政治 跟你想的不一樣！游盈隆驚爆柯P組黨真正目的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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