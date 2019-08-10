蔡英文總統10日上午到高雄市鹽埕區文武聖殿參拜，對於媒體問國民黨前主席洪秀柱到台南選立委，是否擔心「洪流」與韓流結合？蔡英文表示，尊重她選擇，相信各地候選人都最具有競爭力，會全力打好1場成功的選戰。

蔡英文、行政院副院長陳其邁等人上午到文武聖殿參拜，受到民眾熱情歡迎，民眾高喊總統好。

除了談到洪流與韓流外，對於網友發起拒喝飲料店一芳水果茶，蔡英文說，「中國以政治介入商業，是害人害己，相信大家都可以看得很清楚，呼籲中國及時收手，不要再干預商業與經貿交往」。

(旺報 )