1歲半女童在托嬰中心遭其他孩子咬傷。（翻攝自靠北苗栗臉書）

苗栗1歲半女童在私立托嬰中心遭男童咬傷手臂，但中心卻說「你2個女兒不適合繼續托嬰，你們適合找保母」並搬出對方家長為警察高官，女童父母氣憤難平將過程PO上網直指「我女兒被咬傷，卻是我女兒要被退學？」托嬰中心則回應，是誤會，絕無不願意收托，僅做出1對1照護可能較更符合他們期待的建議。

女童母親指出，依照程序抽中私立托嬰中心，欣喜將1歲半與5個月大的女兒送去，沒想到第2天接女兒下課，經老師轉告得知大女兒遭其他班的男童咬傷，晚間10點多見傷痕浮腫瘀青，驚覺狀況嚴重。

女童母親指出，隔天獲中心回應孩子正值口預期，難免有這樣的狀況無須大驚小怪，但因想和對方家長聊聊，主任卻說「對方是警察高官，要值勤、很忙」，約1個多小時等待，男童母親趕到並道歉、共同討論對於口慾期處理方法後，認為事件圓滿落幕。不料下午接小孩時被找去與主任會談，竟被告知「你們女兒很可愛，很多男生都會想找他玩，原想男女分班但因人力吃緊，所以你們希望多注意減少受傷這點我們很難做到，你2個女兒不適合繼續托嬰，你們適合找保母」。

女童母親相當憤怒，「對於孩子遭咬可以理解與釋懷，但中心的處理方式與態度實在讓人難以接受。」托嬰中心主任黃子軒表示，事發當下老師立即帶女童冰敷處理，並解釋，女童母親要求不能再有第二次被咬事件發生，但因托嬰中心人力吃緊且孩子動作迅速，便建議女童父母可能1對1的照護較符合他們的期待，交由家長決定去留，絕無不願意收托一事。

托嬰中心指出，隔天老師致電詢問，女童家長表示2孩子皆不送托，並在上午拿回所有東西。另針對男童家長為警察高官部分，黃子軒澄清，因女童父親希望對方父母都能到場，僅強調男童父親執勤務無法出席由媽媽代表，認為是誤會。

縣府社會處副處長張國棟指出，經了解應為托嬰中心照顧上的疏忽，非兒虐事件，可能是父母與機構在傳達認知有落差所致，將持續監督稽查。

(中時 )