洋基10日對藍鳥的比賽發生荒唐判決，洋基陶企曼(Mike Tauchman)在4局上打擊的時候，主審突然凌空大喝一聲，宣布把洋基外野手賈登納(Brett Gardner)驅逐出場。「為什麼？我沒怎樣啊！」氣得賈登納衝出休息室找主審理論，從重播看來賈登納當時坐在休息室根本沒出聲，可能是主審出現幻聽。

這位菜鳥代班的主審席格(Chris Segal)判決尺度頗有爭議，好壞球前後不一，賈登納原本默默無語，在休息室用球棒敲天花板抗議。後來陶企曼打擊，一顆明顯偏低的壞球又被判成好球，這時洋基休息室傳來叫罵聲，席格頭也不回，他認為一定是賈登納在吵，大吼著把他驅逐。

沒想到這又是一次誤判，在休息室叫囂的並不是賈登納，而是總教練波恩(Aaron Boone)和其他球員。波恩連忙出去解釋，「是我出聲抗議的，要趕就趕我。」但是主審席格不聽，堅持要賈登納出場，波恩拚命安撫才拉住暴跳如雷的賈登納。

賈登納解釋自己沒有說話，但主審拒絕認錯，賈登納還是被趕出場了，賈吉(Aaron Judge)接替守備右外野。憤怒的陶企曼隨後揮出全壘打，不過在這種尺度之下，洋基打線寸步難行，最後藍鳥以8-2獲勝，中斷洋基9連勝。

轉播台嘲笑說：「這位主審是魔術強生，不用回頭就能動手。」賈登納平日脾氣暴躁，這回卻是冤枉他了，「我根本沒張嘴，我跟他說不是我，不是我啊。我最不爽的是賈吉本來輪休1天，卻因為這種鳥事被迫上場。」

由於原本的主審去度假，席格是從3A被叫來代班的。總教練波恩說：「年輕的主審難免這樣，希望他愈變愈好。」他也誇了一下賈登納，「當我試圖拉住賈登納時，才發現這小子力大如牛，既強壯又敏捷。」

(中時電子報)