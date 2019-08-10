「2019台中國際動漫博覽會」開幕宣傳記者會，市長盧秀燕（右4）邀請動漫迷踴躍參觀。（陳淑芬攝）

「2019台中國際動漫博覽會」推出知名國際漫畫展出。

台中市政府新聞局主辦的「2019台中國際動漫博覽會」，獨家邀請《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》首次到日本海外舉辦特展，大批期待已久的動漫迷前來朝聖。市長盧秀燕10日在開幕宣傳記者會表示，今年動漫展將市府許多政策融合動漫元素加以宣傳，情境式互動裝置打破傳統靜態展覽，動漫迷們要掌握良機。

「2019台中國際動漫博覽會」在文化部文化資產園區將展至8月26日，10日邀請知名動漫團體「火星喵學院STARRY」以熱力四射的動漫歌曲炒熱現場氣氛，一早就吸引不少動漫迷前來爭睹為快。

盧秀燕致詞表示，「台中動漫國際博覽會」邁入第3年，今年將市府許多政策融合動漫元素加以宣傳，並打破傳統靜態展覽，規劃有很多創意巧思的情境式互動裝置、設置豐富多元的冒險關卡，闖關成功民眾就有機會獲得雙人日本來回機票，親自到日本體驗動漫狂潮。

新聞局局長吳皇昇指出，今年活動以「冒險的入口」為主題，展出陣容龐大，包括國內外16組優秀的動漫作品。其中最大亮點就是首次在日本以外展出的《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》特展，民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。

參展動漫除了《飆速宅男》、《貝貝生活日記》及《湯瑪與朋友們》等知名國際漫畫，還有文化部金漫獎歷屆優秀作品，包括今年首次參加美國規模最大動漫展「聖地牙哥國際動漫展」的《冥戰錄》及《大仙術士－李白》、漫畫家周顯宗的《異形貼紙》及金漫獎常勝軍的《有何不可》等，週末假日還安排國際講座、DIY手作體驗及動漫電影院等多場活動，大小動漫迷不要錯失良機。

(中時 )