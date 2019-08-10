前行政院長郝柏村發表回憶錄，書中批評前總統馬英九任內廢除軍法制度，並任由義務兵役制被破壞，犯了違背軍事專業的重大錯誤。民進黨前主席施明德對此大表贊同，並感嘆掌權者一味討好年輕人換取選票，不是真正愛台灣。

施明德說，「愛台灣」是解除戒嚴沒有危險後，台灣人最流行的口號。如果喊口號就能創造一個國家或悍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。

施明德指出，為了推翻蔣家獨裁政權，結束外來殖民統治，16歲就決定將來去唸軍校。「這麼多年來我無法理解，近30年來，幾乎所有『主張』台灣獨立或『認為』台灣已經獨立的人，經常也正是逃避兵役，和反對徵兵的人。他們甚至導致廢除軍法制度，使軍紀幾乎蕩然。」

施明德表示，看看以色列人是如何䇄立於世？在耶路撒冷的閙區，年輕男、女兵把衝鋒槍平放在雙腿上和朋友共進午晚餐！70年來，天天如此！代代如此！台灣人差遠了！

施明德說，老將軍回憶錄中的批判，值得掌權者深省並作出改變。一味討好年輕人換取選票，不是真「愛台灣」，不配做國家領導人。這樣被縱容、呵護的新世代，也不配做台灣未來的主人翁。

(中時 )