美國警方表示，一名20歲的持槍男子昨天走進密蘇里州一間沃爾瑪（WalMart）賣場後遭到逮捕，當時他身穿防彈衣、手持上膛步槍並配有100發子彈。

警方在聲明中表示，安德烈成科（Dmitriy Andreychenko）走進位於堪薩斯市東南方257公里處的春田市（Springfield）沃爾瑪賣場，引發民眾恐慌，遭控恐怖威脅罪。警方沒有提供更多細節。

不到一週前，德州艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪賣場3日才發生槍擊案，造成22人喪命；數小時後，俄亥俄州岱頓鎮（Dayton）市中心一名槍手持攻擊步槍大開殺戒，奪走9條人命，凶嫌之後也遭擊斃。

春田市警方表示，安德烈成科帶著武器走出賣場後即遭到逮捕。昨天的事件無人開槍。

警方告訴「春田新聞領先者報」（Springfield News-Leader），他們認為這名男子意圖製造混亂，還在辦案判定他的動機。

現場警方告訴媒體，這是「非常可怕又危險的狀況」，並表示他們將調查這名男子的社群媒體帳號，判定他是否為預謀犯案。

(中央社)