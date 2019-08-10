美國警方表示，一名20歲的持槍男子昨天走進密蘇里州一間沃爾瑪（WalMart）賣場後遭到逮捕，當時他身穿防彈衣、手持上膛步槍並配有100發子彈。
警方在聲明中表示，安德烈成科（Dmitriy Andreychenko）走進位於堪薩斯市東南方257公里處的春田市（Springfield）沃爾瑪賣場，引發民眾恐慌，遭控恐怖威脅罪。警方沒有提供更多細節。
不到一週前，德州艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪賣場3日才發生槍擊案，造成22人喪命；數小時後，俄亥俄州岱頓鎮（Dayton）市中心一名槍手持攻擊步槍大開殺戒，奪走9條人命，凶嫌之後也遭擊斃。
春田市警方表示，安德烈成科帶著武器走出賣場後即遭到逮捕。昨天的事件無人開槍。
警方告訴「春田新聞領先者報」（Springfield News-Leader），他們認為這名男子意圖製造混亂，還在辦案判定他的動機。
現場警方告訴媒體，這是「非常可怕又危險的狀況」，並表示他們將調查這名男子的社群媒體帳號，判定他是否為預謀犯案。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。