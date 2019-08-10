50嵐發布官方聲明，澄清僅台灣總部設有加盟。（50嵐提供）

愈演愈烈的手搖杯政治立場爭議，引發網路上台灣消費者抵制聲浪，不過50嵐稍早發出官方聲明，澄清自己並未在海外設立任何總部，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐，與台灣總部並無任何關聯。

50嵐聲明全文如下：

一、 50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。

二、 台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。

三、 本公司與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資，並無合作關係，且50嵐總部至今並未更名品牌或以其他名號在海外經營、投資或擔任顧問等，為避免造成消費者的混淆受騙，50嵐在此鄭重聲明，任何海外聲稱為50嵐關聯企業者，均非事實。

(中時 )