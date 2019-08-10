北區元和宮白龍庵如意增壽堂什家將是全台唯一獲得薪傳獎的將團，睽違14年，廟方10日將舉辦「宴王祀王大典」，一早就有民眾在廟前欣賞團員開臉，台南市文化局找來蔡坤洲導演全程拍攝這項珍貴的無形文化資產。

白龍庵如意增壽堂什家將早在1904年清朝時期就有演出的照片紀錄，是被全台公認最早的什家將團，但台灣後期家將風氣敗壞，讓團長陳欽明感到灰心，將有百年歷史的家將服飾、裝備全數封箱，不再出團，直到近年在文化人士的重視下，他才重新開箱，帶著將團出國表演。

白龍庵如意增壽堂祭祀五福大帝，原址在台南市火車站附近的兵配廠，清朝時因為余清芳抗日事件，日本軍隊開始毀廟，白龍庵為了避難，遷入元和宮至今。

廟方的什家將團員共12人，團長陳欽明對團員的品操自律甚嚴，開臉後的團員視同神明附身，更是不能說笑。廟方過去十多年來都只辦祝壽儀式，這次將團宴王儀式相隔14年之久再度重現，不少文化人士都前來一睹風采。

為了促成白龍庵如意增壽堂什家將舉辦「宴王祀王大典」台南市文化局一邊協助廟方內部達成共識，一邊找來導演蔡坤洲拍攝影像紀錄，北區區長李皇興幫忙募款找贊助，廟方什家將團終於在10日張顯靈公聖誕這天，順利出團。

隨著什家將團出軍，具有百年歷史的珍貴文物包括成員名錄、服裝、刑具、法器、臉譜，也都將透過儀式，在家將行館裡公開展示。

(中時 )