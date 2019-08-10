東勢區石角溪神龍橋段水流湍急，在昏暗燈光照射下，滾滾洪流在溪裡翻騰，聲勢驚人。（吳振嘉提供）

連日雨勢造成邊坡土石鬆軟，台7甲62.2公里路樹移疑地力不足，橫倒路面造成交通阻斷。（王文吉翻攝）

台8線87.5公里邊坡土石大面積崩塌，谷關工務段動員多部機具搶通。（王文吉翻攝）

台8線87.5公里邊坡土石大面積崩塌，谷關工務段動員多部機具搶通。（王文吉翻攝）

東勢區豐勢路中油加油站旁也發生路面坍塌，東勢警方到場實施交管。（王文吉翻攝）

東勢區東坑路762巷產業道路路面崩塌約50公尺，路旁護欄已掉落。（王文吉翻攝）

利奇馬「颱風尾」引進的西南風，為中南部帶來明顯雨勢，台中市山城地區9日晚間風雨交加，傳出多起落石、邊坡崩塌、樹木傾倒及路面坍塌等災情，東勢區也有2條溪流水位暴漲，幸好清晨雨勢暫歇，解除封橋危機，也無人員傷亡。而中橫便道發生多處落石，10日中午前均不放行，下午視雨晴及路況而定。

東勢區昨入夜後降下大雨，中嵙溪水位暴漲，沿線共有11座橋梁，其中建和橋、仁安橋、中嵙橋等3座岌岌可危，中嵙里長王鎮樑連夜監控。王鎮樑說，10日凌晨1點洪水幾乎快要漫過橋面，考量通行安全，一度打算封閉，幸好雨勢暫歇，解除封橋危機，一直監控到凌晨3點，沒有繼續下雨，才返家休息。

相隔中嵙溪不遠的石角溪神龍橋段也是水流湍急，在昏暗燈光照射下，滾滾洪流在溪裡翻騰，聲勢驚人，福隆里長吳振嘉漏夜監控，幸好水位沒有繼續升高，未危及鄰近住戶安全，驚險度過一夜。

連夜大雨也造成東勢區中嵙里東崎路3段192巷口、新社區中和里中興堆肥場前落石，東坑路762巷產業道路路面崩塌約50公尺，影響車輛通行，東勢區豐勢路中油加油站旁也發生路面坍塌，東勢分局獲報，動員多名人力到場交管，當地區公所立即派員修復搶通。

和平區的中橫公路21公里至24.1公里，邊坡土石滑落長達3公里，和平分局、警備隊、和平派出所及天輪派出所出動多名警員到場實施交管，谷關工務段緊急調派人員、機具到場清理，在10日凌晨0時9分恢復通行。

中橫便道因利奇馬颱風來襲，9日全日預警性封閉，晚間大雨造成沿線多處零星落石，谷關工務段宣布10日上午7時、12時暫不放行，晚間時段視風雨狀況再決定是否放行。

谷關工務段長呂正安表示，近日多次有感地震邊坡土石可能鬆動，又逢利奇馬颱風侵襲，易致零星落石，籲用路人非必要避免進入山區，若進入山區請注意車前狀況及保持前後車距。

(中時 )