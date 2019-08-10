赴陸留意風雨！利奇馬變強熱帶風暴 上海仍有暴雨 14:432019/08/10 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風「利奇馬」在登陸後強度快速下降，目前已降至強熱帶風暴級，近中心最大風力10級。據澎湃新聞於12時21分報導，上海市氣象局預計，未來三小時受「利奇馬」外圍螺旋雨帶影響，上海市中部和南部地區先後有大雨到暴雨（30～ 60公釐），並伴有9～11級偏東陣風。 據上海市氣象局介紹，8月10日11時，今年第9號颱風「利奇馬」（強熱帶風暴級）的中心位於浙江省金華市東陽境內，距離上海南偏西方向約170公里，中心氣壓975百帕，近中心的最大風力10級（28公尺／秒）。 (旺報 ) #利奇馬 #上海 #暴雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬轉中颱 最快今晚8時許解除陸上警報 15:492019/08/09 社會 利奇馬閃邊過 吳聖宇曝關鍵在與她的距離 16:062019/08/09 生活 利奇馬影響降低 北市開啟部分疏散門及堤外便道 16:382019/08/09 生活 利奇馬閃了 微風南山人潮湧現 20:072019/08/09 生活 利奇馬颱風來襲 上海海事局疏散千餘艘船舶 22:272019/08/09 兩岸 好險沒來！利奇馬肆虐石垣島影片曝光 風雨超驚人 00:042019/08/10 生活 利奇馬遠颺 林務局森林育樂場陸續開放 11:452019/08/10 生活 獨居拾荒翁陳屍一周 利奇馬來襲才發現 12:582019/08/10 社會 利奇馬「颱風尾」掃過 台中山區傳落石溪水暴漲 14:042019/08/10 社會 利奇馬強颱致浙江近193萬人受災 三千餘房屋倒損 14:172019/08/10 兩岸 兩岸熱門新聞 陸二三線城 兩岸客源壓力顯現 - 焦點新聞 - 旺報 張志軍批綠煽動敵意 勾連外部勢力破壞兩岸 - 兩岸 - 旺報 利奇馬強颱致浙江近193萬人受災 三千餘房屋倒損 - 兩岸 - 旺報 赴陸留意風雨！利奇馬變強熱帶風暴 上海仍有暴雨 - 兩岸 - 旺報 陸客限縮擴大發酵 台商返鄉更難 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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