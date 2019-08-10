颱風「利奇馬」在登陸後強度快速下降，目前已降至強熱帶風暴級，近中心最大風力10級。據澎湃新聞於12時21分報導，上海市氣象局預計，未來三小時受「利奇馬」外圍螺旋雨帶影響，上海市中部和南部地區先後有大雨到暴雨（30～ 60公釐），並伴有9～11級偏東陣風。

據上海市氣象局介紹，8月10日11時，今年第9號颱風「利奇馬」（強熱帶風暴級）的中心位於浙江省金華市東陽境內，距離上海南偏西方向約170公里，中心氣壓975百帕，近中心的最大風力10級（28公尺／秒）。

(旺報 )