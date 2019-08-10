身障人士在仁祥診所附近被3名惡煞搶劫。（翻攝自仁祥診所臉書）

颱風過後仍不平靜！基隆市今（10）日凌晨連續發生2起強盜案件，3名惡煞鎖定2名身障人士，拿刀洗劫，途中還畫傷1名身障人士的脖子。警方獲報後開始循線調查，於案發8小時候成功逮捕3嫌，怎料3嫌到案後竟辯稱「缺錢喝酒！」，遂被依強盜罪移送基隆地檢署偵辦。

今日凌晨1時許，23歲陸姓男子、20歲許姓男子、19歲羅姓男子持刀結伴，在忠二路、孝四路口攔下38歲的紀姓身障人士，並用1把麵包刀脅持在紀的脖子上，搶走背包，紀因為途中反抗，脖子不慎被麵包刀畫傷。

凌晨2時許，3男到了忠一路仁祥診所附近，再鎖定57歲李姓身障人士，一樣拿出麵包刀架在李的脖子上，故技重施搶走皮包。經統計，2名身障人士共被洗劫1萬4000員，手機、身分證也都被搶走。

警方獲報後循線調查，案發8小時後，前往3嫌投宿在基隆火車站附近旅館埋伏，成功將3嫌一網打盡。

「缺錢喝酒！」3嫌到案後，竟稱是因為想要喝酒，卻沒有錢，所以隨機行搶。經訊後，負責偵辦的基隆市警察局第一分局忠二路派出所警方，依強盜罪將3嫌移送基隆地檢署偵辦。

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(中時 )