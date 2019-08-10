網友發長文爆料陳美君私聯粉絲。（圖／翻攝自S1無限奇蹟應援會兒微博）

陳美君向粉絲要錢訊息曝光。（圖／取自新浪娛樂微博）

陳美君指給低於一萬就停止見面。（圖／取自新浪娛樂微博）

公司發聲明宣布冷凍陳美君。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

22歲女星陳美君是大陸女團BEJ48 Team B成員，最近她被爆料從2016年起和一名鐵粉私聯還要錢，更說出金句：「哪個月低於一萬那個月就不見面了，我一開始說二萬是指稍微親密的關係」、「轉4k就要牽手，是來搞笑的吧」。對此，公司已對陳美君開鍘，除了取消她BEJ48正式成員資格，並從即日起取消所有活動，形同冷凍。

微博「S1無限奇蹟應援會兒」最近發長文爆料，指一名化名為「傑克曼」的男子是陳美君的粉絲，從2016年起他開始和陳美君的小號聯繫，原先傑克曼常對她噓寒問暖，陳美君便指自己最近手頭緊，傑克曼當時提醒對方「不要在這個圈子裡耳濡目染變得太功利」，後來在對方要求下開始轉錢給陳美君，每次從1、200元人民幣到1、2萬人民幣不等。

而陳美君竟開口，表示若對方給2萬人民幣（約10萬台幣），兩個人就可以進展為「稍微親密的關係」，但體諒對方經濟拮据，可以考慮「普普通通地交往」，2017年起陳美君開始對該名粉絲冷淡，傑克曼說：「核心問題還是因為我手頭拮据導致紅包不夠而造成的」，去年兩人交流變少，陳美君只會領粉絲發來的紅包，回應變少，也開始避免跟傑克曼見面。

傑克曼說：「劇場有人傳言她有了金主當私聯，當然，不是說我。她身上的奢侈品也多了起來，我不知道這是不是她最後拉黑我的理由，但是結果是，7月份，我被拉黑了，我們之間的私聯，到此結束。」事情爆發後，陳美君的經紀公司已發聲明宣布解除陳美君女團成員身分，並停止安排工作，而網友見此表示：「吃相真的難看...這團私聯是常態嗎？」、「那不如以後嫁給ATM咯」、「天吶，這種偶像的好可怕，她們工資真的少到要向粉絲親自要錢的程度了嗎？」、「團裡還是很多優秀的小偶像的！而且她的行為已經被公司處罰了」。

(中時電子報)