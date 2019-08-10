1名張姓男子要為久未謀面的父親辦理後事，但卻苦無父親相片，他獲知戶政事務所可提供親屬身分證大頭照因此到新竹市戶政事務所申請，雖然張男因父母離異，與父久未連絡，但看到父親的大頭照當下，心中仍難免有些激動，直向戶政所道謝。

市府民政處表示，為提供便民服務與體諒民眾需求，內政部自2015年7月起，全國各戶政事務所即開放民眾申請已亡故者的身分證相片影像電子檔，讓民眾面臨親人驟然離世傷痛時，不用再因找無過世親屬照片而傷神，北區戶政事務所即受理過多件類似案件。

這名張姓男子是因父母離異，他跟著母親搬離新竹市，之後已有數10年未見過父親，日前其父過世，他被通知回新竹市辦理後事，但他遍尋不到父親的照片，禮儀公司告知可向戶政事務所求助，因此到北區戶政所申請父親的照片電子檔，在戶政人員調出照片電子檔時，看到久未謀面的父親樣子，張男原本平靜的臉上，多了一些波動，激動的直向戶所人員道謝。

民事處指出，過去電影「父後七日」中描述家人找不到父親適合遺照的情節，如此事件也在真實世界中上演，過去也曾有民眾特地至戶所求助，說在辦理父親後事時，遍尋家中才發現自10多年前父親臥病後，即未曾再拍過照，唯一一張「近照」只有身分證上的照片，因此向戶政事務所求援提供父親當年辦身分證的相片。

而以往因考量資訊安全，戶政事務所僅能以翻拍相片的方式幫助民眾完成心願，但因翻拍效果不佳，民眾仍需再請照相館協助修片，相當費時，現在戶所已可提供電子檔光碟，再無此問題。

民眾申請過世親屬國民身分證相片影像電子檔光碟，僅需備妥申請人國民身分證、申請人與已亡故者親屬關係證明文件及死亡證明書（已辦妥死亡登記者免附），可向全國各戶政事務所提出申請。

(中時 )